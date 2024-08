Mañana, los aficionados del club de futbol St. Pauli harán que el Millerntor-Stadion estalle tras el regreso del equipo a la Bundesliga tras permanecer 13 años en segunda división. El ascenso de este conjunto cobra relevancia por su filosofía social-política de izquierda y una lucha incesante en contra del racismo, el fascismo y la homofobia, no sólo en Europa sino en todo el mundo, comentó en entrevista con La Jornada Dr. Shenka, vocalista de la banda Panteón Rococó.

Panteón Rococó formó parte del cartel de un concierto en el Millernton Stadion con motivo de su aniversario, en donde grabaron una nueva versión del himno del club Das herz von St. Pauli.

St. Pauli es un barrio famoso en la zona norte de Hamburgo, multiracial y multicultural, que abriga a muchas personas de diversas nacionalidades, migrantes en su mayoría turcos, árabes, kurdos, latinos, orientales, africanos, sin descontar que hay muchos alemanes. La banda, con la reintrepretación del himno, le rindió homenaje a toda esa gente en Hamburgo frente a más de 30 mil aficionados precisó Shenka.

También celebramos que el St. Pauli haya invitado a Panteón Rococó a los festejos de su aniversario al darse cuenta del fanatismo que le profesamos al equipo, y el hecho de que una banda como nosotros haya cerrado el festival en el Millernton da cuenta de la apertura que tiene un equipo de futbol de ese calibre para invitar a extranjeros, en este caso latinos, a su celebración para retomar este viejo himno y darle una refrescada.

Un equipo no exento de polémica, pero que encanta a los fanáticos de todo el orbe por sus retratos de aficionados en el estadio con mantas y bufandas en apoyo a diversas causas sociales, como el apoyo a Palestina y a las comunidades zapatistas. Así es la vida en el St. Pauli, que nos recuerda que otro futbol es posible .

Su próxima participación en la Bundesliga es muy importante porque así pueden dar a conocer lo que hacen a nivel social y crear consciencia de su labor a escala mundial, añadió Shenka.