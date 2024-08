La primera convocatoria de Aguirre se dará a conocer la próxima semana. Contrario al proceso anterior, en el que Jaime Lozano entregó el cargo después de ser eliminado en primera ronda de la Copa Amé-rica, ya no se habla en el Tricolor del anunciado relevo generacional. Para El Vasco, el método de elección en las convocatorias no tiene que ver con edades, futuros ni lugares de nacimiento. “Si son mexicanos y están jugando serán considerados, explicó el martes en Guadalajara. Nadie tiene las puertas cerradas. No me fijo en otra cosa más que en el nivel y la capacidad del jugador. Esperemos no equivocarnos .

De los seis elementos naturalizados que el combinado mexicano ha convocado para la Copa del Mundo, Caballero y Franco estuvieron con Aguirre. En Qatar 2022, el argentino Gerardo Martino llevó al atacante Rogelio Funes Mori, nacido en la ciudad de Mendoza (Argentina) y convertido en el goleador histórico del Monterrey. El Mellizo jugó apenas unos minutos, pero su llamado abrió la puerta para el posterior convocatoria del colombiano Julián Quiñones, quien acreditó su nacionalidad mexicana en octubre de 2023 y disputó la Liga de Naciones de Concacaf.