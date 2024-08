De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 24 de agosto de 2024, p. a10

Isaac del Toro (UAE Team Emirates) ha demostrado las habilidades de un ciclista de élite en la Vuelta a España, su primera competencia de gran rango internacional; no obstante, ha dejado claro que, por ahora, prefiere no enfocarse en las expectativas respecto a su carrera.

Tengo mis metas y será difícil, pero quiero disfrutar cada día. No me veo de ejemplo para el resto de los mexicanos, eso es mucha responsabilidad , dijo al portal Diario As.

Como corredor, aún no sabría definirme realmente, simplemente quiero disfrutar de la bici. Las etapas de montaña son las que me gustan un poquito más , agregó.

Del Toro se mantuvo ayer, séptima etapa, como el mejor latinoamericano en la Vuelta y se ubica en el lugar 19, aunque ya lo acecha el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easypost).

El tricolor cerró en la posición 21, tras hacer en 4 horas 15 minutos y 39 segundos el recorrido de 180.5 kilómetros de media montaña entre Archidona y Córdoba.