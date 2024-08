Karla Torrijos

Sábado 24 de agosto de 2024

Las reglas de operación en las cuales se basó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para reducir la beca de Alejandra Valencia, quien ganó una medalla de bronce en tiro con arco en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, son inconstitucionales y, por lo tanto, ilegales, toda vez que no contemplan ciertas circunstancias especiales dentro de las mismas, lo cual deja completamente indefensos a los atletas , aseguró el abogado Luis Jiménez.

El especialista en derecho deportivo, quien ha llevado los casos del equipo de natación artística, así como de varios clavadistas y otros atletas en contra del organismo presidido por Ana Guevara tras el retiro de sus estímulos económicos, explicó que por la naturaleza de cada disciplina, éstas se rigen bajo circunstancias diferentes, y dichas reglas no consideran estas particularidades, lo cual atenta en contra del derecho de acceso a la cultura física y al deporte y genera una violación al principio de progresividad, el cual debe ser respetado, es decir, lo que más beneficie al atleta es lo que se debe realizar .

En entrevista con La Jornada, el abogado consideró que en el caso de Valencia, “al ser una atleta de élite, que ha estado en el máximo nivel a escala mundial en los años recientes, las reglas de operación deberían contemplar una circunstancia especial; por ejemplo, establecer que a un deportista que ha mantenido un buen desempeño durante mucho tiempo, se le debería tomar en cuenta el resultado y el apoyo que más lo beneficie, y eso no pasa, pues las normas, al ser redactadas tan primitivamente, no son progresistas y no examinan esta posibilidad, y ahí es donde resultan afectados.