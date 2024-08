S

ueña la oposición con una ruptura entre el Presidente saliente y la mandataria entrante, tal vez a la manera en que Echeverría le cargó a Díaz Ordaz y a los misteriosos emisarios del pasado la responsabilidad –que él compartía– por la represión de 1968. Pero aquí no hay deslindes necesarios, porque no hay crímenes de Estado, como en aquella época. Sin embargo, los opositores están seguros de que, una vez terminado su periodo presidencial, Andrés Manuel López Obrador no logrará reprimir su protagonismo, como no lo logró Luis Echeverría, razón por la cual su sucesor lo envió de embajador a unas islas situadas al otro lado del mundo. Y es que siguen sin poder creer que para AMLO la política es un medio y no un fin en sí, un instrumento de transformación y no un escaparate para el lucimiento, por más que su empeño y la circunstancia que ha vivido se lo otorgaron sobradamente.

Sueña la reacción opositora con que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tendrá que dedicarle la primera mitad de su sexenio a poner distancia y a enviar reprimendas implícitas a su antecesor, como lo hizo Miguel de la Madrid con respecto a José López Portillo, quien le dejó el país hecho un desastre, circunstancia que se repitió al terminar el gobierno de De la Madrid. Carlos Salinas no tuvo que emprender acciones decisivas para eclipsarlo, no sólo porque De la Madrid vivió siempre eclipsado, sino porque su principal preocupación era remontar la falta de legitimidad derivada del fraude que lo encaramó en la Presidencia en 1988.