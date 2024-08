Chihuahua, Chih., La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua presentó ayer dos denuncias contra servidores públicos de la Ciudad de México y particulares que resulten responsables por el delito de obstrucción a la justicia, tras haber impedido la detención del ex gobernador Javier Corral Jurado en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, la noche del pasado 14 de agosto.

Públicamente, el encargado del despacho determinó, sin fundar ni motivar sobre su informal y espontánea decisión, revocar verbalmente lo que los órganos facultados de su propia fiscalía habían autorizado previamente y de manera formal , dijo.

Añadió que el ex gobernador llamó seguramente a alguien de gran nivel en la Ciudad de México; empezaron a llegar muchas personas armadas, no sabemos de qué corporación, vestidas de negro con uniforme táctico y armas largas, no traían identificación en su ropa, y nosotros éramos cuatro agentes .

Impugnan curul

Con los mismos argumentos utilizados por Morena en contra de la candidatura del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahora el PAN pide al Instituto Nacional Electoral (INE) declarar la inelegibilidad del ex mandatario de Chihuahua, Javier Corral, senador por la vía de representación proporcional.

La representación del blanquiazul entregó al INE más documentos para ser anexados a su solicitud; el órgano preparaba ayer el dictamen con el propósito de incorporar el punto en la sesión de hoy en la que serán votados los proyectos de asignación de curules y escaños de ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Con información de Fabiola Martínez y Lilian Hernández