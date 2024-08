Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Viernes 23 de agosto de 2024, p. 6

El servicio de justicia no puede ser negado ni restringido, y la obligación que tenemos todos los que ejercemos esta labor, sobre todo jueces y magistrados, es prestar ese servicio con la cotidianidad que marca la ley, y no hacerlo es incurrir en alguna responsabilidad, advirtió Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal.

Señaló que hoy se reunirá el pleno del CJF para fijar una decisión en torno a las implicaciones administrativas y jurídicas que conlleva la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales.

Entrevistada en calles aledañas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adonde acudió a un foro de análisis jurídico, se le preguntó si el pleno del CJF no se ha tardado en emitir una posición respecto al paro de actividades en juzgados y tribunales, a lo que respondió: “creo que pudo haberse visto antes, y se tocó el tema en la sesión anterior, pero hay muchos y diferentes puntos de vista, porque la reforma judicial implica un cambió fundamental.