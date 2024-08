Mi opinión es que no se les impida ni limite la libertad de manifestarse, porque si no, van a poner el grito en el cielo y nos van a acusar de represores. No, no. Ahorita ya nuestro pueblo está muy consciente y todos los actores públicos debemos aprender a autolimitarnos. Cuando hay ese tipo de cosas no lo ve bien la gente , subrayó.

Sin embargo, a pesar de pronunciarse en contra de promover sanciones, el mandatario llamó a quienes están manifestándose a entrar en razón y evitar ser manipulados, porque la reforma no afectará sus derechos. Se refirió a la postura del CJF, señalando su inoperancia porque está encabezado por quien preside Corte.

Si el órgano encargado de fiscalizar el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros está dominado por quien preside la Corte, pues no es un órgano independiente. Por eso, dijo, la reforma plantea que cuando se elijan también se incluya a los magistrados que se van a hacer cargo del tribunal que regulará el proceder del Poder Judicial.

Por otro lado, informó que buscará que se incorpore algún mecanismo de protección a los jueces que tengan casos relacionados con el crimen organizado.