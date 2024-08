C

uando parecía que el actual sexenio terminaría sin sobresaltos, magistrados, jueces y empleados del Poder Judicial se declaran en paro contra la reforma. ¿Tu opinión?

Metodología

El sondeo se efectuó en redes sociales durante la semana terminada ayer. Participaron 2 mil 111 personas. De X 920; de Facebook 461; de El Foro México 209; de Instagram 285 y de Threads 236. Utilizamos la app SurveyMonkey.

X (antes Twitter)

Como se calificaba en la época prianista, un paro loco . Desvalorizado por no acatar su propia reglamentación quienes son garantes de la defensa de normas y leyes y con la sombra de nepotismo y manipulación.

@jai53ser / Puebla

Los jueces no deben ser elegidos por votación popular.

@GustavoMena10015 / Oaxaca

Estoy de acuerdo con el paro porque con ello quedará demostrado que no hacen falta y que quienes lo dirigen no conocen la reforma o conociéndola defienden los privilegios de la burocracia dorada. Un poder así no hace falta.

@duenasdamian / Ensenada

El mundo al revés, peleándose por sus privilegios.

@aguilarfidel1 / Mérida

El Foro México

Los diputados cometieron un error de timing para la reforma. Se empalma con la transición. Si el paro no se levanta en septiembre, será un problema que herede la presidenta Sheinbaum.

Arturo González / Cdmx

Están defendiendo a un Poder Judicial que es de lo más corrupto en México y a unos jueces que no quieren que les quiten sus privilegios, empezando con una Suprema Corte, que hasta ahora acepta que se requiere de una reforma, pero una como ellos la aprueben, sin ceder en nada. La justicia debe ser igual para todos no clasista y racista como siempre ha sido en el país.

Abel Cruz / Puebla

No estoy de acuerdo con el paro, pero falta información, sobre todo para acabar con la insidia de que los trabajadores van a salir afectados.

Ma. Eugenia Rodríguez / Toluca

Estoy de acuerdo, porque evidencian más la urgencia de renovar la SCJN. Hoy se manifiestan, antes avalaban todos los atropellos que se cometían contra la población. Urge erradicar la corrupción.