Sobrerrepresentación de diputados no existe

E

l Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para otorgar la mayoría calificada a la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Cámara de Diputados con un total de 364 curules, de las cuales 236 serán asignadas a Morena, 77 al Partido Verde y 51 al Partido del Trabajo. Ahora, en contra de lo que asegura la oposición, no creo que haya una sobrerrepresentación de Morena y sus aliados.

Uno de los argumentos de los quejosos es que hay una mayoría desproporcionada de los partidos ganadores, ya que Morena les entregaría espacios plurinominales a los otros institutos políticos porque van en coalición; en consecuencia, demandan que las autoridades electorales entreguen las curules por partido, mas no por coalición, pero pierden de vista el artículo 54 de la Carta Magna.

Lo que considero es que el INE realizó una interpretación prestidigitada, es decir, no se ajustaron literalmente a la interpretación constitucional, puesto que el mismo artículo 54 numeral I indica que la asignación de diputados por representación proporcional sólo será asequible si los partidos presentaron candidatos en al menos 200 distritos electorales, lo que sólo cumplió Movimiento Ciudadano.

Axel Abraham Pensamiento Mendoza

La oposición olvidó el Pacto por México

En 2024 la alianza de Morena, PT y Verde tendrá una mayoría calificada, como la que tuvieron de facto el PRI, el PAN y el PRD durante el gobierno de Enrique Peña Nieto quienes en 2012 crearon el llamado Pacto por México, que con las reformas educativa, energética, financiera y en telecomunicaciones modificaron las leyes y la Constitución y México no se fue a una dictadura totalitaria.

Ojalá que los actuales cínicos agoreros, que se dicen guardianes de la democracia, lo recordaran.

La diferencia entre estas dos mayorías calificadas es que a la de 2024 le gusta al muy mayoritario y mal llamado populacho , pero no a los poderosos magnates del dinero, ni a las calificadoras internacionales de inversiones, que ya iniciaron su campaña contra el gobierno buscando desacreditarlo, generar una devaluación de nuestra moneda y los subsecuentes e inevitables incrementos en la inflación que obviamente afectaría especialmente al pueblo de México.

¿Qué sigue? No lo sé. Sólo espero que frente al cuestionamiento quevediano ¿y qué con la gente pobre y jodida del país? No venga la tradicional y acostumbrada respuesta fáctica de los poderosos caballeros de don dinero : pues que se jodan.

Ernesto Arnoux

Cada día se demuestra la urgencia de la reforma al Poder Judicial

Una cosa es tener derecho a manifestarse como dijo el Presidente: es un derecho y garantía constitucionales , y otra es faltar al trabajo. La ilegalidad de un paro o movilización, no reprime manifestarse, los opositores lo hacen cada rato, pero sí violenta el derecho laboral cuando se descuida la plaza.

Los paristas pueden ser despedidos por haber abandonado, al no asistir, sus labores. Como los trabajadores no contaron con el apoyo del sindicato, éste no puede defenderlos. Fueron impelidos desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que demuestra, una vez más, que ese poder está en manos muy menores y un cambio es urgente.