Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Viernes 23 de agosto de 2024, p. 9

El rapero mexicano Abel Salinas, mejor conocido como Absa G, quien encontró su estilo en el hip-hop, R&B y la música electrónica, estrenó su nuevo material titulado Todos los días, donde deja de lado temas como el dinero, drogas, fiesta y mujeres, para cantar acerca de situaciones cotidianas desde lugares vulnerables.

Originario de Chihuahua y con 26 años, el cantante es un chico normal que en sus canciones cuenta historias de gente común con rimas hábiles y pegajosas.

En entrevista con La Jornada, el joven intérprete compartió: estoy muy enamorado de la cotidianidad, de la existencia, no sé si existe ese término. Me siento agradecido por respirar, cuando voy en el autobús y veo por la ventana; me siento como si estuviera en una película .

El más reciente material del intérprete está formado por nueve canciones, entre las que destacan La respuesta, en colaboración con Zizzy, y el tema Apunto, junto con el rapero argentino Matías Juárez.

“Llevo desde bien morrito haciendo rolas, recuerdo las primeras canciones que hice, descargaba la música por YouTube y luego iba con un amigo a que me grabara con su micrófono, para mí eso era lo máximo. Eso fue muy esporádico, grababa una canción cada seis meses.

“No sabía que se necesitaba una inversión para hacer una portada, un video o la mezcla y masterización de un disco. Cuando profesionalicé mis canciones llegaron las colaboraciones, conocí al productor Eidan, quien me fue conectando ahí en su estudio con artistas como Maverick y Dromedarios Mágicos, los fui conociendo y empezaron a jalar a cosas. Fue hasta 2018 que subí una canción a Spotify que se llama Espejismos.”

Entre las personalidades con las que ha colaborado destacan Arroba Nat, Nsqk y Yoshi, Sofía Thompson y Valverdina de la agrupación española Cariño.

“Me considero alguien muy sencillo, siempre ando con una sonrisa, cotorreando, platicando con la gente, las colaboraciones se me han facilitado mucho por ciertos factores, uno de ellos es que estoy firmado con Universal Music en el área de compositores, ahí me conectan con varios productores, ademas de artistas.