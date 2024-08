Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 23 de agosto de 2024, p. 20

Las altas tasas de interés que prevalecen en el mercado de crédito bancario y la situación económica en general son las principales limitantes para que las empresas del país no soliciten nuevos financiamientos con estas instituciones de crédito, dio a conocer un análisis del Banco de México (BdeM).

De acuerdo con la Evolución del financiamiento a las empresas, durante el segundo trimestre, en el país seis de cada 10 empresas utilizaron los préstamos que les ofrecieron sus proveedores, 27.7 por ciento usó crédito de la banca comercial, 12.1 por ciento usó financiamiento de otras empresas del grupo corporativo o de la oficina matriz, 2.1 por ciento se apalancó por medio de la banca del extranjero, 1.3 por ciento por medio de la banca extranjera y 0.2 por ciento utilizó la emisión de deuda en los mercados financieros.

Según el banco central, durante el trimestre, el porcentaje de empresas que solicitó nuevos créditos bancarios fue de 12.5 por ciento, una disminución respecto al 16.7 por ciento reportado en el trimestre anterior.