A unos días de participar por séptima ocasión en unos Juegos Paralímpicos, donde buscará su quinta medalla de oro en parapowerlifting, la mexicana Amalia Pérez consideró que la clave de su éxito “ha sido la persistencia. Si hubiera hecho caso a los ‘no’ que he recibido durante mi carrera, definitivamente no estaría aquí”.

No hay pretextos

Pérez, quien nació con artogriposis múltiple, padecimiento que se caracteriza por contracturas en las extremidades, en su caso en las piernas, subrayó que en décadas anteriores se desconocía cómo se podía ayudar a las personas con alguna discapacidad, pero hoy día existe mayor conocimiento tanto en el área médica como en otros ámbitos, incluido el deportivo, para que alguien que con capacidades diferentes pueda salir adelante, así que ya no hay pretextos, cualquiera puede cumplir sus sueños siempre y cuando se dedique al 100 por ciento a hacerlos realidad .