Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 23 de agosto de 2024, p. a10

La arquera mexicana Alejandra Valencia denunció ayer que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), presidida por la ex atleta Ana Guevara, redujo el monto de su beca pese a haber conquistado una medalla de bronce, en la modalidad por equipos, en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024.

La originaria de Hermosillo, Sonora, quien también obtuvo una presea de bronce en Tokio 2020, en la categoría por equipos mixtos, junto con Luis Abuelo Álvarez, reportó en sus redes sociales que, al acudir a hacer los trámites para gestionar dicho beneficio económico, se percató de la reducción.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a Conade me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias , publicó la especialista en tiro con arco en su cuenta de X.

En Instagram indicó que, pese a la disminución en su incentivo, ella continuará solventando los salarios de su equipo de trabajo.

Aunque me bajen la beca debo seguir pagando a mi preparador físico y sicóloga para continuar mejorando. Y así cómo, pues , escribió.

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2024, las cuales entraron en vigor a partir del primero de enero de este año, los atletas que consigan una medalla en pruebas individuales de eventos internacionales recibirán una beca mayor que quienes obtengan una presea en la modalidad por equipos.

Valencia hizo acreedora a una beca de 46 mil pesos mensuales gracias a la medalla de plata que ganó en el Campeonato Mundial de Berlín 2023; sin embargo, tras el bronce por equipos en París 2024 y al no subir al podio en la prueba individual,en la cual fue eliminada en los cuartos de final, su incentivo ahora será de 36 mil pesos al mes.

La atleta de 29 años, junto con Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, se quedó con el bronce tras derrotar al equipo de Países Bajos por 6-2, con lo que consiguió la primera de las cinco medallas (tres de plata y dos de bronce) que la delegación mexicana obtuvo en París 2024, y sumó su segunda presea olímpica.

Cabe mencionar que Ana Guevara informó días antes del inicio de la justa veraniega que los medallistas de oro recibirían un estímulo económico de tres millones de pesos, mientras los ganadores de plata serían recompensados con dos y los de bronce con uno; además, anunció, había una bolsa de cerca de 30 millones de pesos que se repartiría entre los atletas, de la cual no se ha vuelto a hablar.

Antes de lograr el bronce en París 2024, Valencia ganó el año pasado la presea de plata en el Campeonato Mundial de Berlín y recibió el Premio Nacional del Deporte, éxitos que se sumaron a tres medallas de oro conseguidas en Juegos Panamericanos.

