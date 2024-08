“C

omenzamos escribiendo un artículo como una advertencia de los riesgos que veíamos en la concentración de las redes físicas de telecomunicaciones, pero parece que escribimos un manual para que el gobierno de EU las volviera un arma.” Así comienza el libro Underground Empire: How America weaponized the world economy, donde Abraham Newman, catedrático de la Universidad de Georgetown, y Henry Farrell, de la Universidad de Toronto, describen el proceso por el cual firmas privadas, proveedoras de servicios de telecomunicaciones y servicios de Internet, construyen hubs en el mundo que, por la naturaleza de industrias de redes, se vuelven cuellos de botella por donde pasa toda la información, y cómo es que el gobierno de EU utiliza las agencias regulatorias de su país y sus leyes para aprovechar dicho sistema y utilizarlo como arma. El proceso es relativamente simple: EU obliga a que toda la información sea transportada vía algún servidor en suelo estadunidense, el cual puede ser visitado, auditado y/o desconectado con 45 minutos de anticipación. La empresa que no cumpla puede enfrentar sanciones como ser desconectada del sistema de pagos SWIFT, lo cual literalmente las arruinaría. Así, EU ejerce presión sobre economías y gobiernos.