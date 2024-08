“Vine a checar el amparo que promoví hace cinco meses para que la institución de gobierno del estado de México, donde trabajé, me otorgue mi pensión. Nadie me orienta; el policía que cuida la reja no me dejó entrar al juzgado".

En tanto, María de Jesús Arroyo, de 79 años, quien también acudió al Centro de Justicia Federal que se localiza en el Bordo de Xochiaca, también resultó afectada por la suspensión de actividades en los juzgados federales. Ella promovió un amparo para obtener las escrituras de su casa.

Durante el recorrido por los centros de justicia, Jaqueline Betancourt Silva, jueza de distrito en el juzgado 17 del estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, apuntó que se sumaron al movimiento ya que las autoridades no escucharon sus propuestas a la reforma del Poder Judicial.