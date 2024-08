Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 22 de agosto de 2024, p. 5

Los jueces en paro de labores contra la reforma al Poder Judicial no deben cobrar salario, ya que conforme a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –del 20 de enero de 2009–, no son trabajadores subordinados, aseguró la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Se fueron a paro por razones políticas y no por crisis laboral, aseguró.

También, al discrepar de los pronunciamientos de instituciones financieras como Bank of America y Morgan Stanley, aseguró a los inversionistas extranjeros que con la reforma judicial su dinero va a estar más resguardado y consideró que ninguno de ellos estaría en favor de la corrupción.

En la casa de transición, ayer Sheinbaum afirmó que el Judicial va a atender a ricos y a pobres por igual, y no realizará un intercambio monetario ilegal para poder sacar una resolución .

Respuesta a financiera

Entonces, no tienen por qué preocuparse y sacar estos comunicados , respondió sobre las recomendaciones que hizo Morgan Stanley a sus clientes, de no invertir en acciones de algunas empresas mexicanas.

No es correcto lo que están planteando, quizá están mal informados porque al revés, al fortalecerse el Poder Judicial, se fortalece México con un estado de derecho.