La senadora panista Kenia López Rabadán no lo dejó pasar y señaló que, con todo respeto a la persona que se le quebró la voz en esta tribuna y casi llora por su ideología extrema, ojalá y hubiera llorado aquí por las personas desaparecidas, por los asesinados en este gobierno .

Los diputados Leonel Godoy y Juan Ramiro Robledo y el senador Israel Zamora rechazaron que Morena tenga más legisladores de los que le corresponden. Dónde quedó aquello de que el INE no se toca , preguntó la senadora Antares Vázquez.

En la penúltima sesión de la Comisión Permanente, la oposición exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que no se dejen doblegar y eviten la sobrerrepresentación de Morena , mientras los legisladores del partido guinda les recordaron que les ganaron la mayoría calificada en el Congreso con sus propias reglas .

Insistió en que el PVEM no puede tener cinco diputados más que el PAN, que obtuvo el doble de votos que el Partido Verde. Concluyó su intervención con una arenga: INE, no te dobles, tribunal no te dobles , porque Morena y sus aliados con sus votos van a destruir las instituciones como el INE con el propio tribunal y estaríamos cada vez más cerca de Venezuela .

Igualmente, el coordinador de los diputados de MC, Braulio López Ochoa, expuso que el pueblo de México dio a Morena la mayoría, pero no la calificada. Se la están dando con una interpretación incorrecta de la reglas electorales y eso es injusto.

El senador morenista Rogelio Israel Zamora les respondió que “sus argumentos no tienen ningún sustento, basta leer la Constitución.

Nosotros no nos robamos nada , recalcó e hizo notar que es la oposición la que se beneficia con la sobrerrepresentación y puso el ejemplo de MC, partido que con 10 por ciento de la votación que obtuvieron pretenden aplicarlo sobre 100 por ciento de las curules, pues proponen que se les asignen 50 diputados y no los 23 que les corresponden .

El diputado Braulio López respondió que MC no pide más distritos. Sí, en efecto, sólo ganamos un distrito contra dos coaliciones de tres partidos, y lo que reclamamos es una representación justa .

Mientras en la Comisión Permanente estaba se debatía, en un salón contiguo continuó el registro de los senadores de mayoría que integrarán la próxima legislatura. Acudieron 13, entre ellos Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, quien evitó a la prensa.