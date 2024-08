P

or unanimidad, los cinco miembros de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobaron el proyecto de asignación de diputados plurinominales, que otorga la mayoría calificada a Morena y sus aliados. Podrán reformar la Constitución con apoyo del Senado y Congresos locales. Votaron los consejeros Uuc-Kib Espadas Ancona, Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey, Dania Paola Ravel y Arturo Castillo. Lo que sigue es la reunión en la que el consejo general del instituto analizará y votará el proyecto. En el cálculo más optimista, probablemente será avalado por nueve de los consejeros. En contra se pronunciarían la lorencista Claudia Zavala y Jaime Rivera. Anoche mismo se votaría la distribución de las senadurías, donde Morena quedó a tres votos de tener mayoría calificada.

La hecatombe

¿Irá a existir la República mexicana el próximo lunes? ¿Se saldrán de sus cauces los ríos y se desbordarán los mares? ¿Arrojará fuego y lava el Popocatépetl? No me refiero a un sismo mayor al de un 19 de septiembre, sino a las amenazas que se anuncian si Morena y sus aliados obtienen la facultad de reformar la Constitución. Organizaciones empresariales, una calificadora de crédito, publicaciones como The Wall Street Journal y Financial Times, bancos internacionales, inclusive el antes llamado subcomandante Marcos, muchas voces se unen en una gritería sospechosa. Se resisten a aceptar algo: la oposición perdió. Postuló a una mala candidata, Xóchitl Gálvez; la mezcla de partidos PRI, PAN y PRD que armó Claudio X. González fue desastrosa; los dirigentes se pelearon y no atinaron a presentar un programa de gobierno. Morena y aliados arrasaron en las elecciones ¿por qué tendrían que ceder a los vencidos lo que ganaron de acuerdo con la Constitución y la ley? Tranquilos. Difícilmente se acabará el país con la elección de jueces, magistrados y ministros por los ciudadanos; la creación de un órgano que vigile en serio a los juzgadores y obligarlos a que rindan cuentas. Finalmente, no es el fin del mundo que se ajusten a una vida austera.