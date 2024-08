Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 22 de agosto de 2024, p. 31

Buenos Aires. El gobierno del presidente Javier Milei, de la ultraderechista La Libertad Avanza (LLA), vivió los días más duros de sus ocho meses de gobierno, en medio de un fuerte enfrentamiento del mandatario con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a lo que se suman las disputas en el oficialismo, donde se enfrenaron a gritos entre sí, y el rechazo de la Cámara de Diputados de un decreto para otorgar cien mil millones de pesos (más de 100 millones de dólares) para gastos reservados en la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Para lograr una votación de 156 votos contra 50 y seis abstenciones se unieron a ll peronistas de la bancada Unión por la Patria, integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y de Propuesta Republicana (PRO), además de otros bloques menores, entre ellos el Frente de Izquierda, lo que derivó en un resultado inesperado para Milei.

Lo mismo sucedió al final de la semana pasada con otro de sus decretos, en el tema del financiamiento a la universidades, la situación general de los docentes y los salarios que están entre los más bajos que existen, que ayer protestaron en las calles y se prepara una gran marcha para el 7 de septiembre.

Milei amenazó con vetar todo lo que no le aprueben, pero está cada vez más aislado. En primer término, LLA no era y no es partido político y en una segunda vuelta electoral en noviembre pasado hubiera perdido, como ocurrió en la primera, si no se asociaba, de último momento, con el ex presidente derechista Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, que arrastró el voto radical.

En estos momentos hay fracturas tanto en el PRO como en el radicalismo. En un acuerdo con el peronismo se logró que Martín Losteau, presidente de la UCR, fuera elegido al frente de la bicamaral de inteligencia que intentaban ganar Milei o el ex presidente conservador Mauricio Macri, ya que es clave para el control de la SIDE.

Mientras, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien tiene a su cargo varias secretarías que eran ministerios, entre ellas de Desarrollo Social y Cultura, tiene varias causas abiertas; una por haber escondido cinco toneladas de alimentos dejados por el gobierno anterior para ayudar a los comedores populares y a familias de escasos recursos. Desobedeció las órdenes judiciales y se exige su renuncia.