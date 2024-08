▲ El politólogo John Mearsheimer sostuvo, en entrevista con La Jornada, que el presidente Joe Biden es un belicista que cree que Estados Unidos es la nación indispensable . La imagen es de archivo. Foto Joe Sterbenc

Sin embargo, el gobierno estadunidense, ya con Barack Obama, persistió en lograr la integración de Ucrania a la alianza occidental. Para Mearsheimer era predecible el resultado. Al final, los rusos se anexaron Crimea y brotó una guerra civil en el Donbás en 2014. Estados Unidos reaccionó a eso redoblando su esfuerzo, lo cual eventualmente llevó a que Rusia invadiera a Ucrania el 24 de febrero de 2022 .

Al preguntarle por qué la insistencia de Estados Unidos de continuar con estas políticas, a pesar de los resultados, respondió: Estados Unidos pensó que era tan poderoso que podría hacer que Rusia se tragara la expansión adicional de la OTAN . Agregó que los estadunidenses no entendieron la política del equilibro de poder y sobrestimaron lo que se puede lograr con fuerza militar , explicó. Y el resultado final es que ahora están perdiendo esa guerra .

Los problemas para un gobierno potencial de Harris no se limitan a Ucrania en el plano internacional. El gobierno de Israel no sólo está llevando a cabo un genocidio en Gaza con armas estadunidenses, señala Mearsheimer, también está intentando extender el conflicto a Líbano e Irán. Esta es un guerra que no queremos, una guerra que no quiere Irán, pero Israel sí. Entonces la pregunta es: ¿Cómo fue que permitimos ser involucrados en ese conflicto? Y la respuesta es muy sencilla: los israelíes pueden hacer lo que quieran y nosotros los vamos a apoyar , critica Mearsheimer.

La razón de esto, enfatiza, es el poder del “lobby israelí” en Estados Unidos. Mearsheimer es coautor del libro The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, publicado en 2007, que documenta a fondo la enorme influencia política de este cabildeo sionista a lo largo de 50 años. Estados Unidos tiene una relación con Israel sin paralelo en la historia. Washington otorga respaldo incondicional a Tel Aviv, a quien le ofrece un monto notable de apoyo económico, diplomático y militar , dijo. Aunque reconoce que la brutal guerra de Israel en Gaza ha obligado a políticos en Estados Unidos a adaptar sus posiciones, sigue pensando que Israel sigue teniendo un cheque en blanco y que eso podría llevar a Estados Unidos a una guerra más amplia y peligrosa en Medio Oriente.

El reto más grande, opina Mearsheimer, tal vez está en Asia, donde los fracasos tanto de demócratas como de republicanos están llevando a una peligrosa confrontación con China. La lógica de la competencia con Pekín es diferente a la que hubo durante la guerra fría con la Unión Soviética, pero en ambos casos el riesgo de errores que están llevando a un conflicto no serían sólo una guerra más, sino el fin del mundo.

Casi como para comprobar este punto, el New York Times reportó esta semana que el presidente Biden aprobó un plan nuclear estratégico altamente clasificado para que Estados Unidos, por primera vez, reoriente su estrategia de disuasión para enfocarse sobre la rápida expansión del arsenal nuclear de China .