Inna Payán, quien compite con dos de sus producciones a las categorías de documental y película de ficción, con Una jauría llamada Ernesto y Todo el silencio, respectivamente, confirió de ambos trabajos: “creo que el documental de Ernesto es muy arriesgado, que no fue entendido pero que lo será, está hecho para la posteridad sin haberlo planeado de esa manera y Todo el silencio es una maravilla por cualquier lado que se le vea; es una película que ha dado mucho de qué hablar y su éxito no lo esperábamos nadie del equipo”.

Avilés mencionó que el papel de la pérdida en Tótem te cambia, te trastoca, puede ser una acción o una decepción. Nadie se escapa de esa constante impermanencia. Desde febrero del año pasado la cinta no me ha dejado, pero ya tengo tres proyectos para volver a filmar .

La película Tótem, de Lila Avilés, lidera los Arieles en 12 categorías, incluidas naturalmente las principales; en entrevista con este diario su directora se pronunció: no tengo ni idea de por qué la postularon tanto, pero me siento muy honrada que en mi segunda película me hayan considerado tanto. Un chorro de actrices que participan en la cinta fueron consideradas para el premio y eso ya habla mucho del filme .

Tuve la oportunidad de salir de mi zona de confort y encarar muchos retos en varios niveles. Fue un rodaje muy largo y complicado porque la realidad cambió brutalmente varias veces. La vida me arrastró y me pasó de todo al hacer esta película, porque tuve que irla rescribiendo sobre la marcha y reconduciendo las líneas narrativas.

Por su parte, Ilse Salas, postulada a mejor actriz por su trabajo en la cinta Familia, dirigida por Rodrigo García, compartió: creo que lo sutil del personaje que interpreto fue lo que los miembros de la Academia vieron en mí para postularme y es una película coral; entonces, para mí el elenco entero está nominado a través de mi personaje. Que lo hayan detectado me honra aún más que si hubiera estado en todos los planos de la película .

Salas mencionó: actoralmente me siento plena, con tiempo para gestar proyectos y trabajar creativamente desde cero. El Ariel debe ser un celebración y una fiesta porque cada año estamos peleando para que se hagan. El reconocimiento es una ventana para que alguien se dé cuenta de que en el cine mexicano hay una diversidad de géneros y voces, de cineastas que tienen mucho qué decir y este tipo de reuniones son para ver lo que hicimos y festejar .

Harold Torres, quien compite como mejor actor en la película de terror Desaparecer por completo, dijo: el Ariel es como un fumador de toda la vida que dilata su llegada al hospital y hay gente que sigue dando trompadas para que eso no suceda. Sé que el Ariel siempre ha tenido problemas, pero siempre hay algunos organismos e instituciones que ayudan a que se realice la ceremonia lo mejor posible. Sería bueno que no padeciera esta circunstancia cíclica. El premio es importante como fenómeno social, como este momento donde nos reunimos, yo que no soy tan sociable me da la oportunidad de ver y platicar con mis pares y gente que está haciendo las películas sí es importante .

Para el músico Alejandro Otaola, que realizó el sonido para la película Desaparecer por completo, dijo que esta postulación al Ariel en su franja creativa me tomó por sorpresa, pero me siento muy honrado que a los compañeros de la academia les haya gustado mi música, porque no es temática, no hay ese planteamiento. Más bien la banda sonora es una cuestión atmosférica y cada vez se vuelve más enrarecida conforme se desarrolla la película y se suma muy bien de cómo se le van degradando los sentidos al protagonista y al espectador se la va erosionando la alta fidelidad de la cinta, tanto lo que está escuchando y lo que está viendo .