Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 22 de agosto de 2024, p. a12

El Vampiro canadiense, ídolo gladiador, vive una batalla diaria contra su cuerpo y con su mente; al menos dos enfermedades determinaron su retiro de la lucha libre. En esa transición, el emblemático personaje del cuadrilátero ha encontrado nuevos proyectos para no claudicar ante su mermada salud, como la creación de un cómic y una serie de pódcast.

Fui mal diagnosticado con Alzheimer , reveló Ian Hodgkinson, mejor conocido como Vampiro canadiense. Tengo artritis crónica, ya no hay líquido en mis articulaciones, mis huesos se van pegando, se han roto los nervios de mi cuerpo, no sirven mis dedos, mi mano parece la de una momia; no puedo controlar mi cuerpo , explicó.

No es lo único, la contienda más compleja es contra su propia mente. Tengo lo que tienen los boxeadores y soldados: estrés postraumático. Es algo brutal. Puedo pasar horas parado afuera de un supermercado sin saber por qué estoy ahí; no me acuerdo ni de mi nombre. Pero cuando tenía la opción de morir, decidí pelear .

Ambas enfermedades son consecuencia de sus batallas en el ring en la década de 1990, cuando se convirtió en uno de los máximos referentes de la lucha libre mexicana con su imponente físico de 1.90 de estatura y caracterización gótica que transitaba entre lo místico y lo transgresor.

–¿Qué consejo le daría a los luchadores jóvenes, quienes a veces no tienen grandes sueldos, para cuidar su salud?

–A los luchadores jóvenes, a todos, les diría que no tengan sólo una fuente de ingresos. El luchador a veces tiene efectivo en la mano y piensa que siempre será así; eso no es real, es mentira.

Al estilo punk que lo caracteriza, Hodgkinson, a sus 57 años, está en medio de una gira de despedida como luchador profesional y habla animado ante la prensa, pero evita enfocarse en su salud para relevar los nuevos proyectos fuera del cuadrilátero, como un cómic que lanzará con su personaje.