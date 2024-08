Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 22 de agosto de 2024

Todos los boxeadores temen al retiro. Lo han confesado a lo largo de la historia de este deporte fiero y basta recordar las biografías de quienes se resistieron a abandonar el oficio y sólo se marcharon cuando el cuerpo ya no les permitió mantenerse en pie. Floyd Mayweather pertenece a otra estirpe, vive su jubilación como ha sido su vida entera: con los guantes puestos y ganando millones.

Pelear es mi naturaleza , dice el estadunidense, quien volverá pasado mañana al cuadrilátero en la Arena Ciudad de México para enfrentar a John Gotti III.

Para mí es tan natural como despertar y desayunar. Seré un peleador hasta el último respiro de mi vida y lo seguiré siendo, no importa quién esté enfrente, puede ser Pacquiao o cualquier otro, eso no me importa , expresa quien nunca fue derrotado en los 50 combates que tiene registrados hasta el momento.

Esto es mi retiro y mi futuro es la próxima pelea , remata apuntando con el índice a su alrededor, como si tener que recordarlo fuera un absurdo ante el peso de lo obvio.

Nada parece sacarlo de su aspecto melancólico, de ojos tristes y semblante serio, es un hombre de pocas sonrisas, hasta que tiene que recordar a sus interlocutores la evidencia de su grandeza. Entonces, sonríe; no se sabe si de hartazgo o de alegría ante todo lo que ha conseguido.

Siempre he sido el mejor boxeador de la historia, no importa cómo se cuente, esa es la realidad , afirma sin rubor. Y cuando habla de su dimensión en el pugilismo, no le importa hacer a un lado nombres míticos como Muhammad Ali, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler o Archie Moore.

Desde su apreciación, nadie tiene los números que él acumula en una trayectoria de 28 años como profesional, en los que amasó una fortuna incomparable. Fue campeón mundial en cinco categorías. Y su mayor orgullo es que nunca fue derrotado; de ahí proviene la seguridad con la que afirma ser el mejor de todos.

Ali es una leyenda y abrió el camino para que yo esté donde estoy , contó hace unos años a la cadena ESPN; no obstante, si hablamos de récords, Ali perdió su título mundial contra un peleador que sólo llevaba siete combates. Me quito el sombrero, pero no le di 40 años a este deporte para decir que hay otro que sea mejor que yo .

Es cierto, Mayweather enfrentó a los mejores y más famosos de su época. Si se pusiera una hilera de dominó caerían todos los nombres más importantes de una era en reacción en cadena: Manny Pacquiao, Óscar de la Hoya, Diego Corrales, Shane Mosley, Arturo Gatti, Miguel Cotto, el mexicano Juan Manuel Márquez y hasta un peleador de UFC como Conor McGregor.

Biografía con raíces mexicanas

Para los mexicanos tiene un matiz muy especial que toca en lo profundo y con muchas raíces. El Money fue el primero que derrotó a la estrella en ascenso Saúl Canelo Álvarez, en una pelea que dejó expuesto al tapatío como un boxeador que aún no estaba listo para un compromiso de esa magnitud. También tuvo su prueba más difícil ante el sonorense José Luis Castillo, quien para muchos merecía la victoria en el primero de sus dos combates.