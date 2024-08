Nunca llega uno, apréndanse eso: nunca hay que considerar que ya llegamos donde tenemos que llegar, porque los artistas somos como atletas de alto rendimiento: siempre se puede mejor y siempre tenemos que trabajar para no irnos para abajo.

Para Lourdes, como cantante; para Héctor, como creador y recreador, y, para mí, también como recreador, es una gran responsabilidad de seguir conservando con calidad, rigor y un amor enorme lo que nos queda de vida la mejor de las músicas, pero no nada más por y para nosotros, sino para ustedes (el público) , asentó el intérprete, quien ofreció su primer concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1978, a los 14 años.

A Lourdes Ambriz se le otorgó la Medalla Bellas Artes 2023 por tratarse de una de las más destacadas sopranos mexicanas, protagonista de óperas clásicas y contemporáneas en México y el mundo, gracias a su versatilidad interpretativa .

Con una trayectoria profesional de más de 40 años, que empezó desde muy chiquita y que además de actuar en los más importantes escenarios del país, bajo la guía de los mejores directores de orquesta, incluye también su rol de directora de la Compañía Nacional de Ópera y ahora la docencia, la cantante destacó que el Palacio de Bellas Artes ha sido su casa toda su vida.

“Bajo este techo lo que siento es que no puedo estar más que agradecida primero con la vida, con el destino que me ha llevado a través de toda esta increíble aventura que he vivido desde muy jovencita (…) Ha sido una historia, una aventura llena de regalos hasta llegar a éste (la medalla), que es el mejor de todos.”

La Medalla Bellas Artes 2023 concedida a Héctor Infanzón fue en reconocimiento a sus más de 40 años de carrera de intérprete, compositor y promotor en el mundo del jazz y la música de concierto.

En su turno, el creador y pianista contó una anécdota que lo une indisolublemente con el Palacio de Bellas Artes y la cual tiene que ver con que su abuelo materno, quien formó parte de las huestes villistas durante la Revolución Mexicana, trabajó en la segunda parte de la construcción del máximo recinto cultural del país, que este año celebra su 90 aniversario.

“Entonces, cada que tengo la oportunidad de tocar aquí en Bellas Artes, a manera de complicidad con mi madre, volteamos a la cúpula y decimos: ‘ahí está la manita del abuelo, que construyó este hermoso palacio para que vengas a tocar tu música’”, refirió.

En la ceremonia se proyectaron videosemblanzas de los galardonados, además de que sendos invitados hicieron un breve recuento de sus respectivos aportes y trayectorias. En el caso de Lourdes Ambriz, correspondió al musicólogo y especialista en ópera Francisco Méndez Padilla; en el de Héctor Infanzón, al periodista, locutor y promotor de jazz Germán Palomares, y en el de Horacio Franco, al barítono Vladimir Rueda.