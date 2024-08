Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 22 de agosto de 2024, p. 2

Posar ante la cámara le resulta muy natural. Lo he hecho desde hace mucho , dice sobre esa faceta allende la danza que lo ha llevado a ser la imagen de reconocidas firmas internacionales de ropa y accesorios para hombre, así como de su incursión en el cine y las series televisivas.

¿Así está bien? , pregunta al fotógrafo con diligencia, sin mostrar cansancio ni fastidio a pesar de que ha sido un día largo de entrevistas y sesiones fotográficas. De buen talante, Isaac Hernández (Guadalajara, 1990) está dispuesto a hablar de todo . Le gusta tomar al toro por los cuernos, asegura.

No tengo temas prohibidos. Si me siento en la mesa con alguien, tengo la regla de que, si hay algo que me incomoda, siempre puedo irme o expresarlo abiertamente, pero si estoy sentado, no hay tema fuera de mesa y hay que debatirlo.

Aunque el motivo de la charla con La Jornada es la gala Despertares, que tendrá lugar mañana en el Auditorio Nacional, de la cual es productor y participante, el bailarín, considerado uno de los mejores del mundo, aborda diversos tópicos.

–¿En qué momento estás de tu carrera?

–Es un momento muy especial, porque es la plenitud artística; tengo la fortuna de sentirlo también en el ámbito personal. He podido cumplir las metas y sueños que me he propuesto en lo profesional; entonces, eso me ha deslindado de resentimientos o motivaciones que me impidan ver a futuro.

“Soy afortunado porque no tengo remordimientos profesionales ni frustraciones por el qué hubiera sido. Hasta ahora he sido muy valiente; me he retado y he aceptado incomodarme; he tratado de tener control sobre mi vida profesional y personal; he diseñado y luchado por consolidar un sueño.

En ese sentido, creo, estoy viviendo los mejores momentos profesionales. La plenitud de un bailarín es de los 30 a los 38 años, más o menos; y me doy cuenta ahora por qué: porque la madurez como persona, el contenido de la vida propia, respalda mucho tu esencia en el escenario, y tu voz creativa se alimenta mucho de eso. Creo que a los 30 años ya se tiene una versión más clara de lo que es la vida .

–¿Ha sido una carrera idílica?

–Definitivamente. Creo que, muchas veces, eso es lo que me cuesta trabajo de ver a futuro y pensar cómo terminar una carrera como la mía; profesionalmente hablando, cuál es el escenario adecuado, cuáles son los ballets que quiero bailar ahora que estoy en plenitud, cuáles son las últimas producciones que deseo hacer.

Eso es lo interesante, porque, hasta hace unos años, era muy objetivo: quiero estar en las principales compañías del mundo, ganar cierta competencia o premio, bailar con tal bailarina; pero ahora que todo eso está hecho, es cuando se sabe quién eres como artista, qué es lo que te interesa y qué estás dispuesto a hacer para definir el resto de tu carrera.

–¿Y a qué estás dispuesto?

–Por ahora no lo tengo claro. Nunca he tenido miedo a la falta de claridad, porque la he apreciado como un ejercicio que me da el privilegio de tener tiempo para saber cómo usarlo, lo cual no es común en muchas personas. Haber logrado estas metas me ha dado libertad de imaginar cosas que antes no me parecían posibles.