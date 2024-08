Así como los leones actuales se encuentran principalmente en África y los tigres sólo en Asia, el Allosaurus, por ejemplo, se extendió por el Jurásico en América del Norte y el suroeste de Europa, mientras los metriacantosaurios, de tamaño similar, vivieron en China. Sin embargo, la región intermedia, es decir, entre Europa central y Asia oriental, era hasta ahora terra incognita: no se conocían grandes dinosaurios depredadores del Jurásico en esta enorme región.

Nuevos conocimientos

Se trata de un nuevo género y especie con características hasta ahora desconocidas. Particularmente impresionante es su ceja extremadamente saliente en el llamado hueso postorbital, un hueso del cráneo detrás de la abertura del ojo, que indica la presencia de un cuerno en ese punto. Otras características únicas se encuentran en las vértebras dorsales y el fémur.

Las comparaciones con otros numerosos terópodos muestran que la nueva especie pertenece a los metriacantosáuridos y está estrechamente relacionada con los grandes dinosaurios depredadores del este de Asia. Los paleontólogos sugieren que grupos importantes de terópodos se originaron en el sudeste asiático, desde donde se extendieron a otros continentes a través de Asia central y Europa.

“Aunque la afiliación de Alpkarakush con los metriacantosáuridos no es necesariamente una sorpresa, este descubrimiento llena un enorme vacío en nuestro conocimiento de los terópodos jurásicos. Nos lleva a nuevos e importantes conocimientos sobre la evolución y la biogeografía de estos animales”, señala en un comunicado el profesor Oliver Rauhut, de la Colección Bávara de Paleontología y Geología en Múnich y primer autor del estudio, publicado en el Zoological Journal of the Linnean Society.