or si había duda, la misma quedó disipada por el arzobispo de Oaxaca. Pedro Vásquez Villalobos hace tres días, en la homilía dominical, reconoció que la quema de un templo evangélico en la ranchería de Cerro Cajón, perteneciente a la agencia municipal de San Isidro Arenal, fue obra de católicos que prohíben el culto religioso de cualquier otra confesión que no sea la tradicional profesada por ellos.

El arzobispo no se anduvo con rodeos o seudoexplicaciones, que en casos semejantes otros altos clérigos sí favorecen, su feligresía escuchó lo siguiente: ¿Quiénes quemaron el templo de los no católicos? Los católicos. ¿En este siglo con esas actitudes? ¿Dios estará de acuerdo? Dios no está de acuerdo. Me da mucha tristeza lo que a veces ha pasado (de intolerancia) en nuestras comunidades, me da mucho dolor y me da vergüenza . Hay que reconocerlo, el titular de la diócesis de Oaxaca identificó el centro del problema y no solamente se refirió a él en la homilía, sino que circula en redes lo que declaró sobre el asunto a un programa noticioso (https://www.facebook.com/watch/?v=549742330736886& rdid=VWcIIcNdKggE6S19).

La quema del templo es un eslabón más en la cadena de intolerancia padecida por las familias integrantes de la Iglesia interdenominacional en Cerro Cajón. El hecho sucedió el 6 del presente mes. Además, los atacantes robaron sus animales y destrozaron sus cultivos , esto en el marco de la beligerancia contra los evangélicos que se ha intensificado desde diciembre , declaró Aarón Cortés Hernández, pastor general de la Iglesia interdenominacional (https://www.jornada.com.mx/2024/08/ 17/politica/008n3pol).

La comunidad de Cerro Cajón es chinanteca, bajo la administración de la agencia de San Isidro Arenal, la que a su vez está comprendida en el municipio de San Juan Lalana. Desde 1993 existe la prohibición de profesar una religión distinta a la católica romana (https://zonaroja.com.mx/?p=71564). Hace poco más de un mes, el 15 de junio, en asamblea comunitaria fue refrendada la norma prohibicionista. Con el refrendo se intensificaron las hostilidades contra la minoría evangélica. No sólo los justicieros defensores del monolitismo religioso quemaron el templo y despojaron de bienes a los rebeldes, sino que encarcelaron a varios de éstos y los tiene bajo amenaza de expulsión.

El corazón del conflicto es religioso, el cual, también, tiene ramificaciones políticas y económicas. En comunidades tradicionales tiene lugar la simbiosis cargos religiosos/cargos civiles. Con frecuencia ambos recaen en las mismas personas, las que no hacen distinción entre los dos órdenes, porque todo está mezclado y, en consecuencia, la instancia gobernante tiene la tarea de hacer cumplir normas pertenecientes al ámbito religioso. En un escenario simbiótico quienes no cumplen las normas religiosas (profesar y querer expresar públicamente otras creencias, como en el caso de San Juan Lalana), sin proponérselo inicialmente están retando la organización sociopolítica de la ­comunidad.