Siete. Tras el reciente intento de golpe militar contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, @GordoDan posteó: No hay que ceder un centímetro a los zurdos jamás. Jamás enviar enérgicos repudios ante nada. Jamás solidarizarse con nada de lo que a ellos les pase. Y si les pasa algo, en serio, mejor . Por último, desde su domicilio en Madrid (España), el ex estudiante de filosofía de la Universidad de Buenos Aires Federico Gorga, quien se define como un sicópata (sic), que sólo quiere reventar y destruir gente (sic) y obrar de policía política para el oficialismo (sic).

no. Fernando Cerimedo, el estratega digital de Javier Milei, ostenta un envidiable curr í culum vitae ( CV): becado para estudiar en Harvard una carrera de grado y luego un posgrado de consultoría política, recibió entrenamiento militar con los Navy Seals (la fuerza especial de la Armada de Estados Unidos), y un cargo en la Casa Blanca bajo el gobierno de Barack Obama.

Ocho. Finalmente, el diputado bonaerense Agustín Romo (28 años, 50 mil seguidores), quien alcanzó popularidad insultando a otros usuarios de las redes. Soy un nacionalista que no confunde el amor a la patria con el amor al Estado , rebuzna Romo. Añadiendo: “No hay que invertir dinero. No hay que imponer nada. Donde haya wifi llegará ‘el león’ (Milei)”. Si mil personas tuitean lápiz rojo , en media hora lo hacemos tendencia. Es más barato que instales algo en Twitter y lo levante la tele de la tarde, que un periodista hable de lo que vos querés”.

Nueve. Innegable, el poder de los influencers neofascistas dentro del Estado argentino. Y todos, autorizados por Milei, su hermana Karina y el asesor fantasma Santiago Caputo (38 años), a quien el sátrapa confirió el título de arquitecto de todo esto , en su discurso como presidente electo.

Diez. Sobrino del ministro de economía, Luis Caputo ( el Messi de las finanzas , según Milei), y de Nicky Caputo (sospechado de haber financiado el atentado contra Cristina y amigo del alma –sic– de Mauricio Macri), Santiago se formó como discípulo del consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, campeón de la amoralidad y el cinismo que salpican la política de toda América Latina.

Once. De Cerimedo, no hay mala publicidad. No importa si son elogios o críticas. Lo importante es que hablen de uno. La idea es que la verdad es apenas un estorbo para las grandes historias . Aunque olvidó decir: y para hacer dinero.

(Datos del informe publicado por la revista Crisis bajo el título Las milicias digitales de la ultraderecha (julio), de Jeremías Batagelj ( Página 12, 16/11/23), y de Martín Burgos, Flacso ( Página 12, 14/7/24.)

Primera entrega: https://www.jornada.com.mx/2024/07/24/opinion/017a1pol.

Segunda: https://www.jornada.com.mx/2024/08/07/opinion/018a1pol