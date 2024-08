P

ara mí la poesía es algo físico o, si se quiere, metafísico que físicamente nos toca; sucede, aparece. No soy el único en decirlo: la poesía es un suceso, es una aparición, es contacto con lo otro. Sea como sea, es un fenómeno, refrendo, físico.

A veces creo que mi no exposición al fenómeno teatral pudiera provenir del enorme encantamiento que el hecho me produce, la herida que a la menor provocación en mí abre.

Sueño particular, sueño general, sueño universal, trinidad de sueños, entremezclándose o identificándose, es el teatro para mí. Sé que soy el vacío del escenario cuando asisto (que casi nunca, ya dije por qué) a una representación.

El sábado pasado acudí a una, en parte para antes y después de la función dar un taller. No salí indemne; no se sale, es mi experiencia, indemne de una experiencia teatral. ¿Dónde? En el foro El Foco, por la Roma, donde se presentó de Rodrigo Montera, autor que también funge de director, Diego y Julieta o Romeo y Paulina, pieza que entremezcla pormenores de una puesta en escena, la de Romeo y Julieta, con pormenores o presuntos pormenores de lo que enfrentan las personas al volverse personajes, al personificar a seres de ficción; no únicamente al interior del fenómeno teatral, sino asimismo al exterior (para ellos no tan o no solamente exterior), en sus propias vidas.