De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de agosto de 2024, p. 27

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, amenazó ayer con suspender las relaciones comerciales con México si vuelve a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre, durante un acto de campaña en una controvertida ciudad de Michigan, por haber sido un punto importante del Ku Klux Klan (KKK) en el pasado y en la que hace un mes un grupo de supremacistas blancos corearon: amamos a Hitler, amamos a Trump .

“México realmente está aprovechándose de nuestro país, quieren miles de millones de dólares sólo para hablar… Eso no pasará conmigo. Querían 2 millones de dólares antes de empezar a negociar. Yo diría: ‘¿En serio, negociar?’ Se terminó la relación comercial con México. Y ellos dirían: ‘señor, les vamos a dar 2 mil millones’”, afirmó en la oficina del alguacil del condado de Livingston en Howell, ciudad de unos 10 mil habitantes ubicada al noroeste de Detroit.

“Le podían haber dicho a México: si no lo hacen no vamos a comerciar con ustedes, no haremos tratos con ustedes, no dejaremos que vendan sus autos en Estados Unidos… a estos ridículos. Ellos nos quitaron 32 por ciento de nuestra industria automotriz durante muchos años, están construyendo algunas de las plantas automotrices más grandes del mundo; ellos creen que van a fabricar esos carros y después enviarlos a Estados Unidos sin pagar impuestos. Eso no va a pasar. Pondremos un arancel de 100 a 200 por ciento. No vamos a permitir que eso pase”, prometió el republicano.