Al preguntarle por la respuesta de grupos pro migrantes y de inmigrantes ante todo esto, Chacón indica: “tenemos un problema… el movimiento pro derechos de personas migrantes era un conjunto de fuerzas relativamente independientes de la dirección partidista. Esto fue algo que el Partido Demócrata detectó… y se dedicó a realinear al movimiento bajo un esquema que no desafiara al grupo político, básicamente. Entonces, en la práctica, lo que ha sucedido es que este movimiento, cuando se les pregunta: ¿Deberíamos protestar en contra del Partido Demócrata?, la primera pregunta no es: ¿Quiere eso la comunidad? No. La primera pregunta es: ¿Le conviene esto al partido? Y ahí está el problema de fondo”.

Chacón afirma: “creo que la razón por la cual el Partido Republicano, y hasta cierto punto los demócratas, han decidido ocupar el tema migratorio para mercadeo político y electoral, es porque, lamentablemente, es un tema que permite a las fuerzas más extremistas de la sociedad conjugar muchos otros prejuicios que siempre han estado presentes. Por ejemplo, el sentimiento de supremacía blanca, o sea, la ideología de supremacía… La xenofobia no es nada nuevo, ha estado presente desde que empezaron a llegar aquellos no anglosajones a las 13 colonias. El desprecio ante la gente no blanca, más allá de que no eran anglosajones, igual tiene larguísima trayectoria”.

Chacón sostiene que “el problema de los demócratas es que se han autoamarrado. Si revisas la evidencia económica, política, social, cultural, en cuanto al impacto de la migración en la sociedad estadunidense, tienes que ser un verdadero imbécil para no darte cuenta de que es ganancia neta en todos los campos… La migración se ha prestado todo el tiempo para ser transformada en un argumento ganador, para ser transformada en una narrativa positiva, de reafirmación de lo que incluso la Declaración de Independencia estadunidense daba para proponer. Pero no lo lograba. Es un caso de negligencia total”.

Ante esto, Chacón señala que tal vez los cambios no se verán primero a escala nacional, sino a nivel estatal y local, donde diversas coaliciones están logrando avanzar para cambiar las condiciones de vida de los inmigrantes.

Pero enfatiza que este problema de estancamiento político no es sólo en torno al tema migratorio, y que se debe entender la dinámica que lleva a esta coyuntura. Chacón señala que el Partido Demócrata realmente sucumbe y se convierte en una versión de más de lo mismo , como los republicanos, bajo el liderazgo de Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, este último sólo ha sido una continuación de lo mismo. Y en la medida que Kamala Harris ha sido la vicepresidenta, pues también. Hay que estar clarísimo de eso, a pesar de que la realidad demanda un replanteamiento y exige la adopción de un nuevo rumbo. Y eso lo digo con base en los diferentes movimientos sociales que han surgido, no solamente lo histórico como el sector sindical, sino también el tema de la lucha por la igualdad de género, particularmente de las personas LGBT, las mujeres, la lucha por la reivindicación negra, especialmente vigorizada a partir de 2020. Pero que a pesar de ser movimientos vigorosos, de forma aislada, no logran plantear de manera contundente una reorientación del partido .

Trump y el descontento de la población blanca

Indica que aquí es donde hay que entender el surgimiento del neofascismo, el surgimiento de la agenda republicana, que se cristaliza con la campaña de Donald Trump de 2015-2016, que en esencia logró, de forma muy exitosa, recoger los descontentos, principalmente de la gente blanca, de poca educación, de vivencia rural, semirrural, que indudablemente son el mayor número de descontentos. Un poco lo que decía Stiglitz: la globalización y sus descontentos .

Chacón explica todo esto como la razón por la cual no espera grandes cambios ni en general o en particular sobre la política migratoria. Yo creo que ante la pregunta de si estamos en un momento de potenciales transformaciones, yo te diría que probablemente no. Yo he descrito el cambio, que se volvió imperativo de Biden a Harris, como quien te presentó un regalo, pero el regalo era horrible en términos de apariencia. O sea, con un papel feo, no tenía ni siquiera un moñito. Y ahora, tienes el mismo regalo, pero rempaquetado, con un papel muy llamativo y con múltiples decoraciones adicionales. Pero es el mismo regalo, nada ha cambiado .