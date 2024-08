Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de agosto de 2024, p. 8

La Asociación de Mujeres en el Ci-ne y la Televisión, un espacio de encuentro para las que se dedican al quehacer audiovisual, que buscan relacionarse profesionalmente y dar visibilidad a su labor con valores de identidad, integridad y sororidad, celebra 20 años de su Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión.

En la conferencia de prensa, Cristina Prado mencionó que la asociación y la muestra se crearon en busca de equidad en el campo laboral cinematográfico y hoy, 20 años después, se ha logrado que exista mayor respeto para el trabajo de las mujeres, y eso es muy importante. Personalmente, imparto el curso Mujeres cineastas en el siglo XXI y me encanta que los participantes estén entusiasmados, ávidos de conocer a las realizadoras, pero me espanta enormemente que no las conozcan. Que sus películas no logran colocarse y las directoras contemporáneas, quienes están dando la batalla con trabajos y ganan premios Ariel o festivales cinematográficos nacionales e internacionales, permanecen desconocidas; los nombres de las directoras mujeres no se quedan en la memoria del público, eso es preocupante .

Posicionarlas, la meta

La intención de la muestra, señaló, es darles visibilidad; es un terreno donde no hemos ganado. Hemos avanzado en el terreno de las convocatorias, ya no se habla de equidad, sino que se gana porque el proyecto vale la pena, indistintamente de si es de mujer u hombre. Lo que más urge es el posicionamiento de estas realizadoras ante el público. Esa es la asignatura pendiente .

Fundadora del encuentro, Prado informó que: este 2024 se exhibirá en ocho sedes de la Ciudad de México, incluidas la Cineteca Nacional, Cinemanía, Centro Cultural Rule, Casa del Cine, Cine Lido, Cineclub Gato Azul, Faro Aragón y Sala de Cine del Metro Zapata .

Se entregará la presea MUSA, escultura de la artista plástica Elena Somonte, a Daniela Michel, quien inició hace 30 años las Jornadas del Cortometraje Mexicano, el primer paso para la creación del Festival Internacional de Cine de Morelia, que dirige hace 22 años, y a Ana Cruz, guionista, realizadora, académica y directora de la productora Arte y Cultura en Movimiento.

Se llevarán a cabo 10 talleres gratuitos para el público en general, todos con temáticas relativas al quehacer cotidiano de la industria: Dirección de arte para cineastas emergentes, impartido por Margarita Guillé; Guionismo con perspectiva de género, por Luz Jaimes, y Hacer un buen casting, entre otros.