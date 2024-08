Antes de charlar sobre el espectáculo que protagonizará en el recinto de la calle de Varsovia, Tito Vasconcelos comentó: “estoy saliendo de una crisis de salud, que desde el año pasado me tuvo fuera de combate, justamente cuando estrené este show estaba padeciendo los principios de una enfermedad que despuntó y tuve una operación en 2023”.

Vasconcelos con más de 50 años de trayectoria contó: Esa década fue muy importante para mí. Este proyecto nace sobre lo que he vivido, así como de un deseo todavía no cumplido de escribir algunas memorias; trata sobre aquel México setentero, y 10 años de mi vida inspiran esta obra que es para recordar, reír, cantar y pensar. Es un viaje a esa época, que pocos tienen en su memoria, la cual vive en la mente de quienes aún quedamos .

Puntualizó: tuve la fortuna de un cruce de caminos con una generación muy importante de artistas en todas las áreas de la cultura de este país; soy resultado de todo eso y muchas de las personas que conocí ya no están. En esta reposición del montaje quiero rendir homenaje a dos comadres, amigos y personas importantísimas: la maestra Maya Ramos, investigadora de artes escénicas, bailarina, actriz, mujer culta y laboriosa que falleció hace unos meses, así como a Xabier Lizarraga, brillante antropólogo físico, activista por los derechos de la comunidad LGBT+, otra reciente y lamentable perdida .

Los tres, agregó Vasconcelos, trabajamos en conjunto en un libro que recoge 300 años de historia sobre censura y marginalidad en las artes escénicas, que dirigió Maya y yo escribí al alimón con Xabier .

Ahora, sobre ¿La ópera… o la Nacha?, admitió: “cada función es como un estreno; un espectáculo híbrido que pertenece tanto al teatro cabaret con la interacción con el público y tengo una vértebra musical que es la de Kurt Weill, algunos temas de Nacha Guevara, la improvisación al estilo de la comedia del arte y el stand up porque hablo de mí, hago chistes sobre mí y no me tomo nada en serio en la vida”.

Además, la estructura puede variar dependiendo de la respuesta del público. Los repertorios pueden correr de un tirón por jornada, o mezclarse entre sí dependiendo de la demanda. Incluso las personas preguntan y participan activamente, como se supone que debe ser un espectáculo de cabaret, el cual no defraudará a nadie y los espectadores saldrán divertidos , destacó.

Desde 1978, Tito Vasconcelos se ha dedicado a la investigación, práctica, difusión y enseñanza del teatro cabaret. Ha sido reconocido con las medallas Una vida en el Teatro que otorga ITI Unesco, así como la Xavier Villaurrutia, ambas en 2017

¿La ópera… o la Nacha?, presentada por David Rangely la compañía La Nave de las Locas, con dirección y dramaturgia de Tito Vasconcelos tendrá temporada en el Teatro Varsovia (ubicado en calle Varsovia 9, colonia Juárez), los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de agosto, así como del 5 al 7 de septiembre. Funciones: jueves y viernes 20 horas y sábados 19 horas.