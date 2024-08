Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de agosto de 2024, p. a10

Desde junio del año pasado, los reportes fiscales del club Santos Laguna alertaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con fuentes federales, los directivos maquinaron en 2017 un esquema para evadir la retención del impuesto sobre la renta (ISR) de 54 millones de pesos, con el cual integrantes del cuerpo técnico y jugadores percibieron pagos con el rubro de primas indemnizatorias de riesgo de trabajo , cuando en realidad se trataba de salarios. Como sucedió en 2018 con los Tiburones Rojos del Veracruz, la investigación volvió a ahondar en la sospecha de operaciones fuera de la ley en el futbol mexicano.

En el caso del conjunto lagunero, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó el miércoles pasado que la institución pretendió deducir 97.6 millones de pesos en 2014 por concepto de contrato colectivo de trabajo, pero el SAT rechazó el procedimiento. Asimismo, el TFJA reveló que Santos dedujo de manera ilegal los montos emitidos a otros equipos por los derechos federativos de jugadores, los cuales fueron registrados como bienes intangibles , así como la existencia de una empresa para la búsqueda de talento, cuya operación no se comprobó.

Acción mediática

Por medio de diferentes recursos jurídicos, la directiva de los Guerreros rechazó la indebida calificación de ilegalidad que se pretende hacer mediáticamente y celebró el sábado que los magistrados determinaran reducir a menos de un tercio la cantidad que el SAT señaló en un inicio por el ejercicio de 2014. El club reitera su legítima convicción de que no tiene deudas con (la Secretaría de) Hacienda (y Crédito Público, SHCP), ya que ha cumplido estrictamente todos los preceptos, pagos y procedimientos establecidos por la legislación vigente en materia fiscal , expuso en un comunicado.

En agosto de 2018, la SHCP–por medio del sistema tributario– abrió una investigación contra el club Tiburones Rojos del Veracruz por la presunta existencia de dobles contratos y la posibilidad de que esto pudiera derivar en defraudación fiscal. Tras renunciar al cargo sin contrato físico, el técnico Guillermo Vázquez desveló que el empresario y entonces dueño de los escualos, Fidel Kuri, incumplió un acuerdo verbal en el que la cantidad (50 mil pesos) registrada ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) iba a ser diferente a la que en términos reales ganaría.

Me dijeron que tenía que firmar un contrato federativo, aparente, en el que aparecía una cantidad mínima y en el contrato del club iba a venir el resto que acordamos. Eso estábamos peleando , aseveró Vázquez al presentar su caso ante la Comisión de Controversias de la FMF. Con ello, la Liga Mx ordenó una auditoría realizada por la consultora británica Ernst & Young, la cual derivó más tarde en la desafiliación del Veracruz. Afectados por impagos hasta de siete meses de sueldo, jugadores e integrantes del plantel empezaron a tener claridad sobre el pago tres años después, aunque sólo con una parte.

Yo no encuentro la ilegalidad de los dobles contratos. Tengo muchos años en el futbol y no he visto negociaciones turbulentas como las que intentaron mencionar. En el afán de hacerlo noticioso, embarraron un montón de cosas , expresó el ex vicepresidente deportivo de los Tiburones, Mario Trejo.

AMPFro, entre deudas y pagos

Para las autoridades deportivas, el contrato que celebran futbolistas y clubes es el único que tiene validez y por el cual se pueden dirimir controversias como incumplimiento de pago, adeudos o recisiones de forma unilateral. En el caso del segundo acuerdo, que no está registrado y cuya cantidad suele ser mayor, los profesionales pueden acudir a las juntas de conciliación laboral civiles para su resolución.