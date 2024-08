Alejandro Ortiz Vargas

Miércoles 21 de agosto de 2024

El Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SNTAMTP-INAH) realizó ayer por la mañana una concentración a las puertas de este diario para exigir mejores condiciones laborales y que se deje de utilizar al instituto como moneda de cambio .

Los agremiados argumentaron que si bien se duplicó en el actual sexenio el presupuesto para el instituto, éste no se ve reflejado en beneficios directos para la base trabajadora y dicho incremento (3 mil 274 millones de pesos para este año, 61 por ciento más que en 2023) se inyecta como presupuesto al Tren Maya , comentaron.

“Ese dinero está catalogado a la partida 79902, que no existía en las anteriores autorizaciones de presupuesto llamada Previsiones para Erogaciones Especiales de Yucatán. Lo que intuimos es que por esta vía le están inyectando dinero al Tren Maya, y no deberían usar al instituto para esta maniobra. No es cierto que incrementaron el presupuesto, por ahí está la salida de dinero.