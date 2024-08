▲ ¿Quién soy yo si no soy tú? , se pregunta Gabriela Enríquez en la novela ganadora del Premio Mauricio Achar/Random House. Foto cortesía de la editorial

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de agosto de 2024, p. 3

La novela Amor al prójimo está cruzada por las reflexiones sobre la posibilidad de limpiar el legado familiar y definir quiénes somos a través de la exploración de una dualidad femenina contrastante, explicó la escritora Gabriela Enríquez acerca del texto con el que obtuvo el Premio Mauricio Achar/Random House 2023.

La poeta y dramaturga dijo a La Jornada que en su narración, editada por Random House y que será presentada hoy, “una de las cosas que se plantean es qué tanto puedes cambiar el pasado, qué tanto puedes limpiar el linaje, la estirpe: quitarte de esas cosas heredadas que te llevan a repetir y a hacer la misma historia. La cuestión del amor es algo muy complicado. Así salió en esta novela, un poquito oscuro.

“El amor es algo muy abstracto, difícil de definir; en Amor al prójimo se trata como de esa especie de arenas movedizas donde no hay claridad. Ese lugar pantanoso, porque en esta historia está rodeado de muchísimo dolor, impotencia y subordinación. Es la historia que tú vives pero también lo que traes heredado.”

Enríquez sostuvo que “no es nada más una familia mocha, es como más el arquetipo, meterte un poco en la mitología religiosa, que es lo que va marcando el viacrucis de dos mujeres, hablando en términos religiosos.

Ahora que la releí después y la trabajé, porque tuve la enorme oportunidad de trabajar los últimos detalles con Alaíde Ventura, me di cuenta de que efectivamente es un viaje iniciático, de redención de alguna manera.

Sobre su escritura, la narradora comentó que le parece muy concentrado y vertiginoso lo que pasa en pocas páginas: No fue algo pensado. La novela va agarrando su camino y así se fue dando, o sea, no fue premeditado. Me costó mucho trabajo encontrar la voz narrativa y al final es la que se suelta y va en ese camino .

La obra tiene como personajes principales a Teresa, que está en coma, y a su hermana, quien va narrando los acontecimientos que las vinculan con su estirpe y las relaciones con otras personas.