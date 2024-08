Ángel Vargas

Miércoles 21 de agosto de 2024

Silvia Lemus rompió gozosamente el protocolo en la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español al poeta y ensayista español Luis García Montero, ayer en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Estableció un diálogo informal con el galardonado e, incluso, acorde con su profesión de periodista, comenzó a entrevistarlo ante la audiencia.

–Mira, traje este libro que dejó Carlos en el buró de nuestra cama, del lado donde dormía. No leía en la cama, pero sí en un sofá de nuestra recámara, y dejó ciertos libros que tenía como una especie de catecismo para leerlos, y éste es de Fernando Pessoa, una antología. Yo quisiera preguntarte si es verdad esto que dice aquí que el poeta es un fingidor.

Después de observar con detenimiento el ejemplar de bolsillo, cuyos dobleces acusan el paso del tiempo, firmado y fechado en Salamanca en 1990, el poeta ibérico se atrevió: Me lo llevo , a lo que Silvia Lemus reviró: Te lo presto , pero después de hacer una pausa, agregó: Aunque los libros, cuando se prestan, ya no regresan, así que mejor no te lo presto . Decisión que causó la risa de la audiencia.

–¿Es tu primer viaje a este país? –interrogó al poeta.

–No, pero es mi primer viaje para recoger un premio como el Carlos Fuentes.

–¿Te quedas en México un poco más?

–Me quedo un poco más, hasta el día 30.