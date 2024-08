Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de agosto de 2024, p. 31

Chinamperos del paraje San Sebastián, ubicado entre los pueblos de San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, siguen sin poder sacar su producción en tanto el gobierno central y la alcaldía determinan si la calle que conduce al embarcadero Cuacontle, cerrada por un particular, es propiedad privada o vía pública.

Laura Sánchez, quien cerró el paso de la calle con cadenas y candados en la puerta de reja desde el 24 de julio, exige a los productores pagar más de 5 millones 600 mil pesos, en compraventa, por la superficie del camino que tiene un ancho de ocho metros a lo largo de unos 250 metros hasta el embarcadero construido en 2008 por el gobierno de la ciudad para las operaciones de carga y descarga de las hortalizas y plantas de ornato que se comercializan en la Central de Abasto y mercados locales.

No obstante, rechazaron la propuesta no sólo porque resulta imposible a cada productor pagar cada mes cerca de 8 mil pesos durante un año, como pretende Sánchez, hasta completar el total del pago, sino porque no tienen certeza sobre la legitimidad de la documentación que exhibió ante la alcaldía para justificar el cierre de la calle y evitar un acto de recuperación por el órgano político-administrativo.