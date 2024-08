“L

a huelga de la Compañía Petrolera El Águila en 1924 en Do­ña Cecilia, Tamaulipas, México, fue una apuesta de mil millones de dólares, contra cinco centavos de peso mexicano; resultó al mismo tiempo, un épico y estruendoso combate entre mil 200 obreros tamaulipecos, agrupados en un sindicato, contra dos de los más robustos grupos de presión imperialista de manufactura mundial: la Asociación de Petroleros de Nueva York y la Asociación de Petroleros de México.”

Así empieza La huelga de El Águila, 1924, del historiador y periodista tamaulipeco José Ángel Solorio, pu­blicado hace unos meses para conmemorar 100 años de esa epopeya –que no toda epopeya es militar–, y puesta otra vez en la escena del sur de Tamaulipas por la presentación en conocida cadena de cines del documental basado en el libro, dirigido por Solorio y Medardo Treviño. Ya estarán circulando ambos más allá de las fronteras regionales.

En mil millones se calculaba la fortuna de los dueños del petróleo mexicano, Doheny el cruel , así apellidó al despiadado y ambicioso magnate hace más de 70 años, el periodista Gabriel A. Menéndez, y se quedó corto, como mostramos a propósito de Rosa Blanca (https://acortar.link/GOB2Y8); John D. Rockefeller, dueño de la Standard Oil Co; y los accionistas que habían comprado los negocios de Weetman Pearson, lord Cowdray, el contratista favorito de don Porfirio, a quien en la Cámara de los Lores del brutal imperio británico llamaban member for México, por la extensión de sus intereses aquí, en los que destacaban los petroleros y ferroviarios. Joya de esos negocios era El Águila Petroleum Co, que en 1919 Pearson vendió a la Royal Dutch Shell.

La principal central obrera mexicana de la época, la Confederación Regional de Obreros de México, y otros sindicatos, acordaron que sus agremiados donaran cinco centavos diarios para sostener la huelga de los mil 200 trabajadores de la refinería de Villa Cecilia, hoy Ciudad Madero, cuna del sindicato petrolero y de la lucha obrera por la dignidad y la soberanía. Por eso recalca Solorio: mil millones contra cinco centavos .