Como la nicotina

Geysa González comparó las mentiras con la nicotina, al considerar que del mismo modo que la gente decide fumar a pesar de que las cajas de cigarrillos tienen advertencias, cuando los contenidos en Internet tienen una etiqueta en que advierten que podría ser falso, la gente hace clic mucho más .

Sobre las campañas de desinformación, señaló, no son inmediatas, sino estrategias de largo plazo, como una gota de agua contra una piedra, necesitas una gota, otra gota, otra gota, no es la gota en singular, sino varias gotas en el mismo sitio las que rompen la piedra .

El indivuduo, la clave

En un contexto de noticias falsas, consideró que la democracia es la que falla y pierde en esta competencia global de quién dice la verdad y quién es el falso. Los que creemos en esta forma de gobierno pensamos que todos piensan que este sistema es el mejor, pero esa narrativa no es la que creen las madres solteras o un joven LGBT. Ellos no fallan cuando creen en información que no es verdadera, les fallamos nosotros porque no les contamos por qué este sistema es el mejor para ellos.

Para González el camino no es coartar la libertad de expresión ni establecer restricciones a las plataformas digitales; insistió en que la manera más eficaz de contrarrestar las mentiras es el individuo, las personas tienen que verificar información, buscar la verdad, cuál es el hecho, los ciudadanos tienen la responsabilidad y el poder de la verdad .