Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2024, p. 9

La orden de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua Javier Corral no sólo fue ilegal , sino que fue orquestada y planeada dolosamente con fines políticos y no jurídicos , afirmó el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López.

En un mensaje a medios anunció que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, con la que no existe un marco de colaboración al ser un órgano constitucional autónomo, pretendió ejecutar dicho mandamiento judicial sin tener autorización oficial ni jurisdicción.