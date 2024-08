Néstor Jiménez

Martes 20 de agosto de 2024, p. 9

En el próximo gobierno federal, el Instituto Nacional de las Mujeres se convertirá en la Secretaría de las Mujeres, anunció ayer la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien dio a conocer que su titular será Citlalli Hernández Mora, actual secretaria general de Morena y senadora.

La función de la nueva dependencia, explicó, será garantizar las acciones transversales entre varias secretarías que tengan como objeto acciones en materia de género.

Adelantó que una de las primeras encomiendas de la secretaría será repartir en todo el país una cartilla de los derechos de la mujer. Nuestro objetivo es la igualdad, siempre en todos los casos, pero particularmente ahora, a las mujeres, y a veces no nos damos cuenta del significado de una mujer presidenta , agregó Sheinbaum.

Sé del compromiso de Claudia Sheinbaum con las mujeres de México y sé que esta Secretaría de Mujeres del gobierno de México que hoy se anuncia permitirá que los objetivos que ella ha planteado en campaña se materialicen desde una visión de género transversal , expresó Hernández Mora.

Seguirán las giras con el Presidente

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo también sostuvo que no se han acabado las giras con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que estará junto al tabasqueño en distintas inauguraciones de obras hasta el último fin de semana de su gestión.