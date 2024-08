Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2024, p. 8

Aun cuando insistió en que hace falta mucha información del gobierno estadunidense sobre el traslado y captura de los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó buscar a su homólogo Joe Biden para tratar el tema, porque en política hay que manejar los tiempos . Sin embargo, señaló que se hará el esfuerzo por que este diferendo quede subsanado antes de la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia.

Sostuvo que Estados Unidos está en su derecho de alcanzar acuerdos con presuntos delincuentes para convertirlos en testigos protegidos a cambio de información. Es una práctica que tienen para negociar con procesados o quienes esperan sentencia, aunque advirtió que todo debe probarse porque, si no, un gobierno extranjero utiliza ese mecanismo para someter y chantajear a otro gobierno, y eso es intromisión, eso es violación de la soberanía de los pueblos y de las naciones .

López Obrador confirmó que se cometieron dos asesinatos en Sinaloa de personas presuntamente ligadas a El Mayo, aunque la Fiscalía General de la República –que atrajo el caso– investiga, por lo que expresó su deseo de que la secuela de la aprehensión de los narcotraficantes y todo lo que la rodea no genere una escalada de violencia.

Hasta ahora, en Sinaloa no se ha desatado una disputa violenta, como en Guanajuato, o lo que está sucediendo en Chiapas y Zacatecas. Esto no quiere decir que no se hayan registrado muertes, por lo que hizo un llamado a que se mantenga la paz, que se piense en la gente y no se recrudezca la violencia.