Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2024, p. 7

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó a los organismos empresariales que se debe cumplir la ley en materia electoral, y recalcó que ésta es muy clara en la forma en la que se debe asignar a los legisladores de representación proporcional.

Ante el llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) a una interpretación sensata y justa de la Constitución para el reparto de diputaciones plurinominales, la próxima mandataria indicó que no están en juego las inversiones del país, al garantizar que en su gestión se mantendrá el estado de derecho y se cumplirá la ley, pero acotó que, mientras antes lo que decían los empresarios se convertía en política pública, ahora no es de esta manera.

En conferencia de prensa efectuada en su casa de transición, Sheinbaum hizo un balance sobre la asignación de las 200 curules en San Lázaro que se reparten bajo este principio.

Fíjense, para hablar de supuesta sobrerrepresentación. El PAN tuvo 32 diputados de mayoría, le tocan 36 de representación proporcional, ¿quién está sobrerrepresentado? Digo, si usamos la palabra. El PRI ganó nueve distritos, le tocan 24 . Y remató: En todo caso, están sobrerrepresentados los de minorías, ¿por qué? Pues porque tienen más diputados que los que ganaron, pero así está hecha la ley .

Agregó que la explicación la hizo en respuesta a los organismos empresariales y a quienes piden que no se aplique la ley en esta ocasión.