Están descarándose, están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico estado de derecho, quieren un estado de chueco , destacó al referirse a la posición de ese organismo empresarial que pidió a las autoridades electorales que se interprete la Constitución para asignar las diputaciones plurinominales en el Congreso de la Unión en la próxima legislatura. Para el mandatario, se trata de una actitud completamente inmoral que tiene como objetivo que el movimiento de transformación no logre una mayoría calificada en la Cámara de Diputados e impedirle realizar reformas constitucionales.

Agregó que el INE y el TEPFJ deben definir la asignación de esas curules con base en la ley y en la Carta Magna. No se necesita interpretación sensata, lo tienen que hacer apegado a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano .

Criticó que en pasados procesos electorales el CCE no haya dicho nada cuando se asignaron las plurinominales con base en la actual ley.

¿Cómo piden que se interprete la Constitución, si es muy clara, y lo mismo la ley de la materia? Además, si ya se ha aplicado de esa forma en elecciones anteriores, ¿por qué ahora, que el movimiento de transformación, porque así lo decidió el pueblo, va a tener mayoría calificada en el Congreso, no quieren que se aplique la Constitución, la ley en la materia y las resoluciones que se han hecho con anterioridad?

Agregó que la postura del CCE no ayuda a limpiar de corrupción al país y representa un mal ejemplo, pues quieren tener a su servicio a ministros para que no paguen impuestos, para que mantengan sus monopolios, para proteger intereses facciosos y todo en contra del interés general. Tener un Poder Judicial que esté al servicio de una minoría rapaz y no al servicio del pueblo .