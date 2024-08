David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2024, p. 20

Chicago. Palestina está en Chicago tanto dentro como fuera de la Convención Nacional Demócrata.

Los gritos de manifestantes en las calles de Chicago en demanda del fin al apoyo del gobierno estadunidense a la guerra genocida de Israel en Gaza se escucharon hasta el United Center, adonde acudieron ayer los integrantes de la cúpula del Partido Demócrata, incluyendo su candidata presidencial, Kamala Harris, y el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, para el primer día de la Convención Nacional Demócrata.

Viva, viva, viva la lucha palestina , corearon en español latinos e inmigrantes de esta ciudad bilingüe durante el tramo de un kilómetro de la marcha en las afueras de la sede de la convención. Otros gritaban: frenen la maquinaria de guerra estadunidense y Palestina libre , ondeando banderas palestinas y vestidos con keffiyah, expresando la ira de un amplio mosaico de sectores, encabezados por jóvenes, y destacado por una alianza entre musulmanes y judíos progresistas.

Más de 5 mil manifestantes se congregaron convocados por una coalición de más de 250 organizaciones dedicadas a las luchas por los derechos civiles de las minorías, las mujeres y la comunidad gay, la defensa de inmigrantes, la justicia ambiental, la paz y la solidaridad internacional y decidieron poner el tema de la guerra israelí en Gaza y la complicidad estadunidense en ese genocidio al centro de sus demandas.

Asiáticos por la libertad palestina, Voces Judías por la Paz, Latinos por Palestina y más marcharon junto con Black Lives Matter, los inmigrantes, quienes corearon: estamos en la lucha, regularicen a todos , entre muchos más. Pero lo que más preocupa al Partido Demócrata es que muchos de los manifestantes –no todos– son considerados bases del partido; de hecho, los jóvenes que han manifestado su ira al apoyo estadunidense de la guerra en Gaza por todo el país podrían ser claves en determinar el resultado de la elección.