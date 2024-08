Se congratuló de que el cruce de migrantes es de 50 por ciento menos que con Trump. No demonizaremos a los migrantes y, revirtiendo la frase del republicano, afirmó: Trump está envenenando la sangre de nuestro país .

No hay país que no piense que somos el líder del mundo. Y el mundo está mejor por ello. ¿Quién puede liderear el mundo mejor que Estados Unidos? , insistió.

Con el Partido Demócrata construyendo la coalición, que esperan llevará al triunfo en las elecciones nacionales de noviembre –no sólo para la Casa Blanca, sino retomar el control de la cámara baja y retener el del Senado–, la primera noche ofreció un contraste con su oposición republicana. Kamala Harris apareció sorpresivamente para ofrecer un agradecimiento a su jefe Biden. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por todo lo que has hecho por nuestra nación , declaró.

Las convenciones políticas usualmente son un desfile de políticos electos intentando entusiasmar a los delegados y sus invitados, y trasmitir un mensaje muy ensayado para una audiencia masiva de televisión que ve una pequeña parte del espectáculo. Pero anoche fueron los no políticos quienes conquistaron al público, como el líder sindical Fain y Steve Kerr, el entrenador del equipo estadunidense campeón olímpico de basquetbol y también entrenador de los Golden State Warriors de California. La alegría, la compasión, el compromiso con nuestro país que vimos en las Olimpiadas, eso es lo que Kamala Harris y Tim Walz tienen. El liderazgo real, no el que busca dividirnos .

Ella tiene currículum; su rival, antecedentes penales

Hubo frases notables para marcar la diferencia entre Harris y Trump. Jasmine Crockett, diputada federal de Texas, subrayó: Kamala tiene un currículum, Trump tiene una hoja de antecedentes penales . Agregó que la pregunta es si un vil violador violará la visión de los votantes .

El diputado Jamie Raskin, quien fue uno de quienes guiaron la investigación legislativa sobre el intento de golpe de Estado de Trump en 2020, declaró que la batalla contra el magnate es realmente una lucha contra el fascismo , y contra lo que llamó republicanos bananeros .

Otra oradora de la noche fue la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez, líder del ala progresista del partido, quien fue la primera en mencionar el tema de Gaza desde el podio, argumentando que Harris está trabajando incesantemente por un alto el fuego , pero no exigió más.

La primera noche de la convención también es usualmente reservada para ex líderes del partido y, por lo tanto, la ex secretaria de Estado y la primera mujer candidata presidencial del partido Hillary Clinton apareció ante la convención para ofrecer otro tributo a Biden y subrayar el papel histórico de Harris como la primera mujer en la vicepresidencia y declarar que será la primera mujer presidenta (no se sabe si lo hizo con cierta envidia).

La primera de las cuatro noches de la convención fue sobre todo el primer adiós de Biden a su carrera política de medio siglo, y la bienvenida de quien será coronada este jueves como su sucesora.