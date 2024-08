Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2024, p. 9

El proyecto musical Rhythms del Mundo, que incluye versiones reimaginadas/reversionadas con toques cubanos de temas como Clocks, de Coldplay; I Still Haven’t Found What I’m Looking For, de U2, y Fragile, de Sting, está disponible en streaming con un nuevo formato en epé. En él participan los legendarios cantantes cubanos Omara Portuondo y el fallecido Ibrahim Ferrer, del Buena Vista Social Club, entre otros.

Todas las canciones se grabaron en La Habana con estrellas como Barbarito Torres, Amadito Valdés, Virgilio Valdés, Demetrio Muñiz, Frank Rubio, Tomás El Panga Ramos, Manuel Guajiro Mirabal, Orlando Cachaíto López y la vocalista Coco Freeman, con arreglos de Demetrio Muñiz.

En entrevista, Muñiz comentó: Que me llamaran para volver a hacer estos arreglos fue una sorpresa. Hace 20 años ni los músicos ni yo sabíamos que este disco iba a tener trascendencia; sólo estábamos tratando de hacer bien el trabajo Las fusiones pueden ser felices o totalmente desastrosas e infelices. Experimentamos tanto, que al final quedamos convencidos de que esas canciones funcionaban .

En este experimento, continúa Muñiz, “respetamos su esencia y las convertimos en caribeñas; seguía siendo el mismo tema y aquello que se me había ocurrido –el tiritutiritu, tiritutiritu– está concentrado en el tumbao del piano. Son las mismas notas, pero no están una tras otra, sino simultáneas y con ritmo cubano. Esto nunca lo había dicho, y cualquiera lo puede analizar porque es obvio: son las mismas notas llevadas al tumbao, aunque ese pedazo me costó un trabajo muy arduo; no obstante, ver el arreglo completo en la partitura era muy sencillo, la cosa más simple del mundo, sólo había que respetar y pensar”.

Ejemplifica: Cuando uno se mete con la obra de otra persona, hay que hacerlo con respeto. Es como si fueras un cirujano interviniendo el cuerpo de otro; tienes que respetarlo porque sino lo matas. Entonces se trata de que no matas al mensajero, sino que éste sale feliz y con su aviso de paz. Lo que hicimos fue un cambio de 80 por ciento a esas canciones; siguieron siendo los mismos éxitos de siempre; la gente las aceptó con todos los arreglos. Hasta el momento no he recibido ninguna crítica adversa. Eso dice mucho del trabajo de los arreglos musicales .

