Mónica Mateos-Vega

Enviada

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2024, p. 7

Seattle. Cuando cae la tarde, la parvada de cuervos que habita en los cedros del cementerio Greenwood de la ciudad de Renton, en Washington, comienza sus piruetas de bienvenida a la noche. Entre sus graznidos muchos juran que claramente se escucha: Excuse me while I kiss the sky ( Discúlpame mientras beso el cielo ), pues justo revolotean sobre el monumento donde reposan los restos de Jimi Hendrix, uno de los máximos tótems del rock.

Y es cierto. De vez en vez, por ahí se oye Purple Haze, una de las emblemáticas canciones del ídolo cuya leyenda está más vigente que nunca porque su legado trascendió a la generación que lo encumbró: basta ver el peregrinar constante de jóvenes a ese espacio que hizo construir el padre de Hendrix para mejor honra de su hijo.

Desde todos los confines del mundo llegan admiradores del semidiós de la música, muerto el 18 de septiembre de 1970 después de una sobredosis de medicamentos. Sí, tenía 27 años, como otros de sus colegas que integran el fatídico club de celebridades fallecidas en la plenitud de la vida.

Monumento a la altura

Hendrix fue enterrado primero en una sencilla tumba familiar al lado de su madre, Lucille, pero aquella simple lápida no fue suficiente para su familia ni para sus seguidores. Cuando su padre recuperó los derechos del catálogo musical de su hijo, en 1995, mandó edificar la rotonda de mármol. El nuevo sepulcro estuvo listo en 2002, Jimi tuvo un segundo sepelio y, paradójicamente, ese mismo año falleció su papá.

El monumento consta de una cúpula de piedra de más de 12 metros de altura, sostenida por un trío de columnas. Dentro, hay un retrato grabado de Hendrix que hoy está lleno de marcas de besos, en todos los tonos de rojo. No faltan las ofrendas ad hoc: bachitas de mota y tabaco, uñas para guitarra, centavos, cuarzos, plumas de aves, flores blancas y pequeñas piedras traídas por sus admiradores, que con un profundo respeto permanecen varios minutos frente a la tumba, escuchando desde sus teléfonos las rolas de Jimi.

También están grabadas en los alrededores algunas letras que dicen: Si no te encuentro más en este mundo, te veré en el próximo (del tema Voodoo Child). Las tumbas de familiares del guitarrista (su abuela Nora y su prima Gracie) rodean el monumento que tiene al frente un reloj de sol de piedra y un jardín de petunias púrpuras.